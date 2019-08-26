Клопп натякнув на відхід з Ліверпуля після завершення чинного контракту

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп порозмірковував над своїм майбутнім.

"Чи можу я взяти перерву? Схоже на те. Хто скаже, що він зможе повністю присвятити себе роботі протягом трьох років? Якщо я вирішу для себе, що більше не можу продовжувати, я зроблю перерву. Мені доведеться прийняти певне рішення з приводу моєї кар'єри.

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Я сповнений енергії, але є одна проблема: я не можу завжди досягати максимуму. Я або беру все, або нічого. Але висока ймовірність, що після річної перерви я знову знайду необхідну енергію, щоб виконувати роботу так, як я хочу", – цитує Клоппа Sky Sports з посиланням на Kicker.

Нагадаємо, чинний контракт німецького фахівця з мерсисайдцями розрахований до літа 2022 року.

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