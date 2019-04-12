Клопп: На матч з Челсі випустимо 13 гравців, двоє з них будуть грати персонально з Азаром

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, як протидіятиме вінгеру Челсі Едену Азару в матчі 34-го туру АПЛ.

"Випустимо 13 гравців, двоє з них будуть грати персонально з Азаром.

Азар ефектно обіграв двох футболістів Славії – фінт дня в Лізі Європи

Еден Азар, коли у нього йде гра, може вважатися найкращим гравцем у світі. У нього чудова кар'єра, яка ще не закінчилася. У нього багато якостей, які мені подобаються в футболістах: він отримує задоволення від гри, він сильний і швидкий.

Але йому доведеться грати проти нас, і ми, як і у випадку з усіма іншими хорошими гравцями, зробимо все можливе, щоб позбавити його хоча б декількох навичок", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 14 квітня, початок о 18:30.

Після 33-х турів АПЛ Ліверпуль (82 очки) очолює турнірну таблицю, другу сходинку посідає Манчестер Сіті (80 пунктів), маючи гру в запасі.

Ліверпуль – Челсі як відчуття дежавю, дилема Гвардіоли, Ювентус та ПСЖ можуть стати чемпіонами: топ-матчі євровікенду