Клопп: На матч з Челсі випустимо 13 гравців, двоє з них будуть грати персонально з Азаром

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, як протидіятиме вінгеру Челсі Едену Азару в матчі 34-го туру АПЛ.
"Випустимо 13 гравців, двоє з них будуть грати персонально з Азаром.
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Еден Азар, коли у нього йде гра, може вважатися найкращим гравцем у світі. У нього чудова кар'єра, яка ще не закінчилася. У нього багато якостей, які мені подобаються в футболістах: він отримує задоволення від гри, він сильний і швидкий.
Але йому доведеться грати проти нас, і ми, як і у випадку з усіма іншими хорошими гравцями, зробимо все можливе, щоб позбавити його хоча б декількох навичок", – цитує Клоппа Liverpool Echo.
Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 14 квітня, початок о 18:30.
Після 33-х турів АПЛ Ліверпуль (82 очки) очолює турнірну таблицю, другу сходинку посідає Манчестер Сіті (80 пунктів), маючи гру в запасі.
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