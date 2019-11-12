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Клопп може змінити Ліверпуль на Барселону, – ЗМІ

18:56 1148 Читать на русском
Клопп може змінити Ліверпуль на Барселону, – ЗМІ
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Найкращі тренер та гравець світу можуть незабаром опинитись у одній команді.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп став одним з основних кандидатів на посаду головного тренера іспанської Барселони, повідомляє видання Cadena SER.

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Керівництво каталонського клубу шукає заміну чинному наставнику команди Ернесто Вальверде, контракт якого закінчується наступного літа. У команді вважають, що Юрген зможе трохи розбурхати іспанський клуб.

До слова, одним з головних кандидатів на цю посаду раніше називали також колишнього футболіста "синьо-гранатових" Рональда Кумана.

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Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Юрген Клопп Юрген Клопп Рональд Куман Рональд Куман Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Іспанія
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