Клопп може взяти річну перерву після завершення контракту з Ліверпулем

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може піти на річний відпочинок після завершення контракту з Ліверпулем.

Юрген Клопп обговорював з родиною можливість річної відпустки після завершення контракту з Ліверпулем у 2022 році, повідомляє ESPN. Хоча власники клубу сподіваються, що німець продовжить угоду.

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Німець очолив мерсисайдську команду восени 2015 року, а у сезоні 2018/19 виграв з нею Лігу чемпіонів. Раніше він виводив "червоних" у фінали ЛЧ та ЛЄ.

Перед цим протягом 7 років він очолював дортмундську Борусію та двічі виграв з нею Бундеслігу, одного разу Кубок Німеччини, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів-2012/13.

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