Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп потрапив у сферу інтересів Реала, який вже задумується про зміну керманича.

За інформацією TBR Football, 57-річний Клопп є одним із головних кандидатів на місце Карло Анчелотті. Італієць може покинути Мадрид після завершення сезону.

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У королівському клубі вважають, що німецький фахівець ідеально впишеться у проєкт – він має досвід роботи з топ-гравцями та вміє розвивати молодь, що зараз критично важливо для Реала.

Водночас сам Клопп не поспішає повертатися у тренерську діяльність після насичених років в Англії. Однак тиск з боку Реала, а також інтерес національних збірних Бразилії та США можуть змусити його переглянути свої плани.

Нагадаємо, Юрген Клопп керував Ліверпулем з 2015 по 2024 рік, вигравши Лігу чемпіонів та АПЛ.

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