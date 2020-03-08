Клопп може отримати покарання за демонстративну радість перед рефері

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно відсвяткував переможний гол Садьйо Мане в матчі 29-го туру АПЛ проти Борнмута, через що може отримати покарання.

Клопп відсвяткував вирішальний гол у матчі проти Борнмута прямісінько перед боковим арбітром, через що може бути покараний ФА, інформує Metro.

Ліверпуль – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Спочатку Юрген був розлючений зарахованим голом у ворота Ліверпуля, адже за мить до взяття воріт Вілсон штовхнув Джо Гомеса. Після голу Садьйо Мане, Клопп бурхливо розмахував кулаками і щось вигукував в сантиметрах від резервного судді Стюарта Берта. ФА може вжити заходів до німецького фахівця через його поведінку.

Нагадаємо, Ліверпуль здобув вольову перемогу над Борнмутом (2:1) та ще наблизився до чемпіонства АПЛ.

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