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Клопп може отримати покарання за демонстративну радість перед рефері

12:55 898 Читать на русском
Клопп може отримати покарання за демонстративну радість перед рефері
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно відсвяткував переможний гол Садьйо Мане в матчі 29-го туру АПЛ проти Борнмута, через що може отримати покарання.

25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане
 
Каллум Вілсон 9’
9’ Каллум Вілсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане

Клопп відсвяткував вирішальний гол у матчі проти Борнмута прямісінько перед боковим арбітром, через що може бути покараний ФА, інформує Metro.

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Спочатку Юрген був розлючений зарахованим голом у ворота Ліверпуля, адже за мить до взяття воріт Вілсон штовхнув Джо Гомеса. Після голу Садьйо Мане, Клопп бурхливо розмахував кулаками і щось вигукував в сантиметрах від резервного судді Стюарта Берта. ФА може вжити заходів до німецького фахівця через його поведінку.

Нагадаємо, Ліверпуль здобув вольову перемогу над Борнмутом (2:1) та ще наблизився до чемпіонства АПЛ.

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