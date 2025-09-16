Кандидат у президенти Бенфіки Кріштовау Карвалью заявив, що не планує продовжувати співпрацю з нинішнім головним тренером після завершення його контракту влітку 2026 року.

"Бруну Лаже не залишиться після закінчення контракту. Мені потрібен тренер світового рівня, який вже вигравав Лігу чемпіонів і хоче зробити це з Бенфікою. Я бачу тільки одне ім'я – Юрген Клопп.

Він навіть сказав, що Бенфіка – великий клуб, який він одного разу хотів би очолити. Хто робить подібні заяви, той має особливе ставлення до команди", – зазначив Карвалью.

Юрген Клопп із січня 2025 року працює глобальним спортивним директором Ред Булл, маючи контракт до 2029-го. Він неодноразово підкреслював, що не планує швидкого повернення до тренерської роботи.

Вибори президента Бенфіки відбудуться у жовтні. У складі лісабонського клубу виступають українські легіонери Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

