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Клопп: Моурінью грає в ігри розуму

09:43 372 Читать на русском
Клопп: Моурінью грає в ігри розуму
Жозе Моурінью та Юрген Клопп / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував слова Жозе Моурінью про трансфери Ліверпуля.

"Так, Жозе грає в ігри розуму. Але я також чув, що він вважає мене смішним і одна з головних моїх цілей у житті – змушувати його посміхатись. Це не трапляється часто, але якщо трапляється завдяки Ліверпулю – це чудово!

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Я казав різні речі в минулому. Я не пам'ятаю, що сказав, але точно пригадую, що саме сказав про трансфер Поля Погба.

Я ніколи би не говорив про Манчестер Юнайтед, якби ніхто про нього мене не питав, але я достатньо ввічливий, щоб відповісти на питання.

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Це не найкраща річ, яку можна робити, але у мене немає жодних проблем з тим, що каже Моурінью. Ми живемо у вільному світі і він може казати все, що хоче", – сказав Клопп Sky Sports.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Юрген Клопп Юрген Клопп Поль Погба Поль Погба Ліверпуль Ліверпуль
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