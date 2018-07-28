Клопп: Моурінью грає в ігри розуму

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував слова Жозе Моурінью про трансфери Ліверпуля.

"Так, Жозе грає в ігри розуму. Але я також чув, що він вважає мене смішним і одна з головних моїх цілей у житті – змушувати його посміхатись. Це не трапляється часто, але якщо трапляється завдяки Ліверпулю – це чудово!

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Я казав різні речі в минулому. Я не пам'ятаю, що сказав, але точно пригадую, що саме сказав про трансфер Поля Погба.

Я ніколи би не говорив про Манчестер Юнайтед, якби ніхто про нього мене не питав, але я достатньо ввічливий, щоб відповісти на питання.

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Це не найкраща річ, яку можна робити, але у мене немає жодних проблем з тим, що каже Моурінью. Ми живемо у вільному світі і він може казати все, що хоче", – сказав Клопп Sky Sports.