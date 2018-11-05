Клопп: Мілнер як вино – з роками стає тільки кращим

Наставник Ліверпуля Юргенн Клопп поділився враженнями від гри хавбека команди Джеймса Мілнера.

"Міллі як вино, дуже гарне червоне вино, яке з роками стає тільки краще. Не знаю, чи багатий Лідс винами, проте це не заважає йому невпинно додавати.

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У першому таймі матчу проти Арсенала ми грали недостатньо компактно. Міллі був першим, хто це помітив і в перерві роздав всім вказівки. У другому таймі ми додали і саме Джеймс виявився тим, хто забив гол", – цитує Клоппа Daily Mirror.

4 січня Джеймсу Мілнеру виповниться 33 роки. У цьому сезоні на його рахунку 11 поєдинків в АПЛ, в яких він відзначився 2 голами і 2 ассистами.