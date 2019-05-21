"Давай, б***ь, викладайся", – Гьотце пригадав жорстку манеру тренувань Клоппа

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце розповів про роботу з Юргеном Клоппом.

"Клопп був моїм першим тренером, і він був тим, хто повірив в мене і дав мені шанс дебютувати в 17 років. Цікаво спостерігати, як він працює в Ліверпулі, тому що він так природно поводиться з медіа.

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Він справжній, він говорить те, що хоче. Але я думаю, що багато хто бачить тільки ту його версію, яка стоїть на бровці. Але є і серйозна сторона.

Коли мені було 17-18 років, я не завжди викладався на тренуваннях на 100%, і він міг бути страшним. Він підбігав до мене і кричав прямо в обличчя. Я навіть не можу перевести з німецької, але ви знаєте, як він каже, скрегочучи зубами: "Тобі потрібно діяти з пристрастю! Потрібно викладатися більше! Давай, б***ь".

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А потім, після тренування, він міг бути абсолютно спокійним, сідав навпроти і говорив: "Маріо, як ти? Давай поговоримо про життя. Як справи?"

Він знав, як зі мною управлятися. Він був видатним тренером, але його характер був найважливішим для молодого гравця на зразок мене. Я ніколи не зустрічав тренера у футболі, який був би настільки природно кумедним", – поділився Гьотце у своїй колонці на The Players’ Tribune.

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