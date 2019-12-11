Клопп: Ліверпуль цілком міг піймати облизня

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результат матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (2:0).

"Дуже складний матч, але ми зробили свою справу. Саме за це я і люблю свою команду. Зальцбург діяв дуже вміло, але більш небезпечно атакували ми. Матч вийшов напруженим і інтенсивним. У другому таймі господарі з такими швидкостями вже не справлялись.

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До Зальцбурга ставлюся з величезною повагою. Вони прекрасно грали на Енфілді, чудово проявили себе в матчах з Наполі і Генком. Ми приїхали сюди чинними чемпіонами і цілком могли піймати облизня. Я дуже задоволений своїми хлопцями", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, після перемоги у виїздному матчі над Зальцбургом Ліверпуль, набравши 13 очок, фінішував на першому місці турнірної таблиці групи Е і вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Австрійський клуб завершив груповий етап на третьому місці і продовжить виступи в плей-офф Ліги Європи.

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