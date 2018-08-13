Клопп: Ми хочемо бути претендентами на титул

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів про завдання команди на сезон.

"Важливим є те, що ми самі знаємо, ким хочемо бути. Ми хочемо бути претендентами на титул. Як ми можемо бути кимось ще? Ми не виграли нічого за останні кілька років, це правда. І я не вважаю, що інші команди слабші за нас. Так чому ми повинні бути головними претендентами тільки через те, що підписали декількох гравців?

Ярмоленко дебютував в АПЛ – пристойні оцінки від англійських ЗМІ та комплімент від Клоппа

Тільки в Англії можна ось так "виграти чемпіонство" на трансферному ринку. Це неможливо і нецікаво. Ми робили свою справу, інші команди займалися тим же в минулому році, два роки тому. Ми відчували, що настав підходящий момент, ось і все! Нам подобається наша роль, а все інше не важливо", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна Ліверпуль витратив 195 млн євро – найбільше серед клубів АПЛ.