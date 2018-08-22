Клопп: Мені нічого не говорили про оренду Каріуса в Бешикташ

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запевняє, що нічого не знає про домовленість між мерсисайдцями та Бешикташем про оренду голкіпера Лоріса Каріуса.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Бешикташ орендує голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса на 2 сезони з правом викупу.

Бешикташ орендує Каріуса з правом викупу за 8 млн євро

Головний тренер команди Юрген Клопп нічого не чув про таку домовленість, повідомляє Squawka.

"Я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію, так як ніхто мені нічого не говорив про перехід Каріуса", – сказав німецький спеціаліст.

У минулому сезоні 25-річний Каріус провів за мерсисайдців в АПЛ 19 матчів, в яких пропустив 14 м'ячів.

Після приходу Аліссона німець втратив місце в основному складі.