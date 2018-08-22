Клопп: Мені нічого не говорили про оренду Каріуса в Бешикташ

Ліга чемпіонів — 22:51 2902
-
Аякс – Динамо: провал Бойка і оборони, 4 голи до перерви
-
Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:57 14857
-
Лунін дуже близький до трансферу в Леганес – Реал дав зелене світлоІспанія — 19:10 3999
-
Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Мілевський, Ярмоленко і майбутні зірки АПЛ – як це було в Амстердамі ранішеЛіга чемпіонів — 17:50 2619
-
Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардираСвіт — 17:00 4458
Всі новини