toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Клопп: Мені нічого не говорили про оренду Каріуса в Бешикташ

21:24 232 Читать на русском
Клопп: Мені нічого не говорили про оренду Каріуса в Бешикташ
Юрген Клопп та Лоріс Каріус / Фото: Sky Sports

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запевняє, що нічого не знає про домовленість між мерсисайдцями та Бешикташем про оренду голкіпера Лоріса Каріуса.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Бешикташ орендує голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса на 2 сезони з правом викупу.

Бешикташ орендує Каріуса з правом викупу за 8 млн євро

Головний тренер команди Юрген Клопп нічого не чув про таку домовленість, повідомляє Squawka.

"Я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію, так як ніхто мені нічого не говорив про перехід Каріуса", – сказав німецький спеціаліст.

У минулому сезоні 25-річний Каріус провів за мерсисайдців в АПЛ 19 матчів, в яких пропустив 14 м'ячів.

Після приходу Аліссона німець втратив місце в основному складі.

Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
54
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук