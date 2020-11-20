"Я не великий шанувальник міжнародних перерв. Ви можете запитати у моєї дружини, як я виглядаю. Просто зараз дуже нервовий час. Для нас це не була не дуже вдала перерва. Ми втратили гравців.

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Вибачте, що говорю це, але зараз мені байдуже до захисту чемпіонського титулу. Не думаю, що хтось набере 100 очок або близько того в цьому сезоні АПЛ. Календар на чотири тижні коротший, а кількість ігор незмінна. Я не думаю, що це можливо. При такому розкладі навіть 87 очок здаються чимось недосяжним.

Якби ми виграли чемпіонство у цьому сезоні, це було б великим досягненням, якщо чесно. Можливо, навіть більш значущим, ніж в минулому році. Якщо чесно, мені подобається в англійській Прем'єр-лізі те, що тут дуже багато претендентів на перемогу.

Наш старт у цьому сезоні був непоганим. Так, у нас була особлива гра з Астон Віллою (2:7) в 4-му турі. Можливо, нам саме це було потрібне", – цитує Клоппа Daily Mail.

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