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Клопп: Мене не хвилює, що ми на першому місці, важливо, що в Ліверпуля 9 очок

09:13 193 Читать на русском
Клопп: Мене не хвилює, що ми на першому місці, важливо, що в Ліверпуля 9 очок
Юрген Клопп / Фото: Sky Sports

Наставник Ліверпуля Юргенн Клопп поділився враженнями від перемоги над Брайтоном та вдалого старту сезону – 3 перемоги у трьох матчах.

"Немає сумнівів, що ми заслужили три очки в матчі з Брайтоном, вони важливі для нас.

Ліверпуль без проблем розібрався з Брайтоном

Гвардіола сказав на цьому тижні, що гравці все ще не готові на 100%, і так воно і є.

Немає сенсу чекати кращої готовності від футболістів після невеликої літньої перерви, короткої передсезонної підготовки. Ці матчі – найкраще, що ми можемо показати на даний момент.

Зараз мене не цікавить стан в турнірній таблиці. Після трьох турів АПЛ це дійсно не важливо. Важливо, що у нас 9 очок.

Очікую більшого від футболістів, я досить вимогливий. Але я знаю, що ми повинні поліпшити", – цитує Клоппа ВВС.

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Ліверпуль - Брайтон: Субота 25 серпня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Брайтон
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Брайтон
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