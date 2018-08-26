Клопп: Мене не хвилює, що ми на першому місці, важливо, що в Ліверпуля 9 очок

Наставник Ліверпуля Юргенн Клопп поділився враженнями від перемоги над Брайтоном та вдалого старту сезону – 3 перемоги у трьох матчах.

"Немає сумнівів, що ми заслужили три очки в матчі з Брайтоном, вони важливі для нас.

Ліверпуль без проблем розібрався з Брайтоном

Гвардіола сказав на цьому тижні, що гравці все ще не готові на 100%, і так воно і є.

Немає сенсу чекати кращої готовності від футболістів після невеликої літньої перерви, короткої передсезонної підготовки. Ці матчі – найкраще, що ми можемо показати на даний момент.

Зараз мене не цікавить стан в турнірній таблиці. Після трьох турів АПЛ це дійсно не важливо. Важливо, що у нас 9 очок.

Очікую більшого від футболістів, я досить вимогливий. Але я знаю, що ми повинні поліпшити", – цитує Клоппа ВВС.

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