Клопп: Манчестер Сіті – найкраща команда в світі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп високо оцінив рівень Манчестер Сіті перед очною зустріччю в рамках 21-го туру АПЛ.

"Нас очікує дуже складна гра. Манчестер Сіті – сильна команда з видатним тренером.

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Ми повинні діяти сміливо і вийти на гру повні бажання, як і на будь-який інший матч. Для мене Ман Сіті – найкраща команда в світі. Це моя думка.

Результати і гра Ліверпуля вселяють впевненість. У нас є результати і гра. У наших футболістів є клас.

Має бути дуже важлива гра – свого роду матч за 6 очок. Це мотивація для суперника на 100%, і ми повинні бути готові", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, центральний матч 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться завтра, 3 січня, початок о 22:00.

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