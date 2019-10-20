"Клопп любить м'ясо, але отримав рибу", – Моурінью похвалив Манчестер Юнайтед за матч з Ліверпулем

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував результат матчу "червоних дияволів" проти Ліверпуля (1:1).

"Я можу зрозуміти розчарування Клоппа. Але Манчестер Юнайтед – незручна команда для Ліверпуля, адже грає в інший футбол, ніж мерсисайдці. Ліверпуль може розбивати суперників, які грають у схожому з ним стилі, але тут вони відчули проблеми. Манчестер максимально наситив задню лінію, тому сьогоднішнє меню Клоппу не сподобалося – він любить м'ясо, але отримав рибу.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед завдав Ліверпулю чимало проблем у цьому матчі, але втратив перемогу чи не через єдину помилку. Думаю, вони розчаровані втратою двох очок, але я вважаю результат доволі справедливим. МЮ не зміг витримати високий темп до фінального свистка і поплатився за це, – цитує Моурінью Sky Sports.

До слова, Ліверпуль перервав переможну серію в АПЛ, яка налічувала 17 поєдинків.

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