Клопп: Ліверпулю треба багато чого покращувати

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про підготовку своєї команди до нового сезону.

"Спочатку треба зіграти першу гру. Тоді в нас буде 8 днів щоб зіграти в неділю та понеділок. Це черговий передсезонний тиждень, не можу цього змінити. Це випробування, яке ми зараз маємо.

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Перш за все, нам треба переконатись, що ми маємо хорошу команду в четвер, а вже потім у неділю, а тоді готуватись до іншої гри. У нас досі залишається багато роботи.

Я бачив багато речей у матчі з Наполі, які нам добре вдаються. Також бачив багато того, що треба покращувати.

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Ми не повинні дозволяти супернику перебувати один на один з нашим голкіпером 3 рази за гру. Це було лише через побудову, ми не були достатньо компактні в цих ситуаціях", – цитує Клоппа Sky Sports.