Клопп: Ліверпуль ще навіть не забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не спішить називати мерсисайдців чемпіонами Англії.

"Нас не хвилює, що хтось називає чемпіонство Ліверпуля неминучим. Думаю, на даний момент ми навіть не забезпечили собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон, якщо брати математичні шанси.

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Нам потрібно зосередитися на наступних матчах. Я ніколи не чув про те, щоб хтось виконував завдання до того, як воно буде виконане. Так чому ми повинні про це думати?" – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у Вулверхемптона (2:1) в матчі 24-го туру АПЛ та продовжив безпрограшну серію.

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