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Клопп: Ліверпуль ще навіть не забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон

20:38 527 Читать на русском
Клопп: Ліверпуль ще навіть не забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не спішить називати мерсисайдців чемпіонами Англії.

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

"Нас не хвилює, що хтось називає чемпіонство Ліверпуля неминучим. Думаю, на даний момент ми навіть не забезпечили собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон, якщо брати математичні шанси.

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Нам потрібно зосередитися на наступних матчах. Я ніколи не чув про те, щоб хтось виконував завдання до того, як воно буде виконане. Так чому ми повинні про це думати?" – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у Вулверхемптона (2:1) в матчі 24-го туру АПЛ та продовжив безпрограшну серію.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Вулверхемптон - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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