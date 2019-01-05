Клопп: Ліверпуль ніколи не був на одному рівні з Манчестер Сіті з того часу, як я працюю у Англії

Головний тренер Ліверпуля не пошкодував компліментів на адресу Манчестер Сіті.

"Матч проти Манчестер Сіті (1:2) видався вкрай важким для Ліверпуля. Ми програли, але ніхто б не здивувався, якби все закінчилося нічиєю.

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У вирішальні моменти десь не пощастило, але це абсолютно нормально. Везіння не завжди на вашому боці. "Містяни" не забили пенальті під час нашого очного поєдинку на Енфілді, ми могли програти.

Ліверпуль ніколи не був на одному рівні з Манчестер Сіті з того часу, як я працюю тут. Ми перемагали їх тому, що в тих поєдинках забивали більше, але Манчестер Сіті виглядав краще. Зараз ситуація 50 на 50", – передає слова Клоппа Liverpool Echo.

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