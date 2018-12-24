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Клопп: Ліверпуль готовий купувати нових гравців взимку

22:20 0 Читать на русском
Клопп: Ліверпуль готовий купувати нових гравців взимку
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп попередив, що в складі "червоних" можуть відбутися зміни, якщо того вимагатиме ситуація.

"Мене цілком влаштовує наявний у нас підбір кадрів. Але сказати напевно я поки нічого не можу. Не станемо виключати можливість підписання нових виконавців в січні, якщо того вимагатиме ситуація. У разі потреби ми неодмінно вийдемо на ринок.

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У Ліверпуля попереду безліч ігор, а тому вкрай важливо, щоб команда була готова до конкуренції за перемогу у всіх турнірах. Хочеться мати достатньо ресурсів, щоб реагувати на різні ситуації. Якщо все складеться добре, то, можливо, ми і не будемо підписувати нових гравців", – цитує Клоппа Sky Sports.

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Трансфери Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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