Клопп: Ліверпуль – ідеальний клуб для Шакірі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував підписання хавбека Сток Сіті та збірної Швейцарії Джердана Шакірі.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль оголосив про підписання Шакірі. Швейцарець уклав довгостроковий контракт з клубом. Наставник мерсисайдців Юрген Клопп не приховував задоволення від переходу швейцарця.

"Нам не довелося довго роздумувати над цією угодою. Коли гравець його рівня стає доступний за такою ціною, потрібно швидко діяти, що ми і зробили. У Шердана є швидкість і інші вміння, він любить бути з м'ячем і впливати на результат. Це обов'язкові якості для нас.

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Йому був потрібен новий виклик. Ліверпуль – ідеальний клуб для нього. Шакірі зможе у нас розкритися, а також додати в необхідних аспектах.

Для нас він стане важливим гравцем. Він може грати на безлічі позицій в нашій системі. Шердан додасть нам свободи в роботі зі складом", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.