Клопп, Лемпард та ще 3 тренери претендують на звання найкращого в АПЛ у жовтні – Гвардіола не потрапив у список

Клопп та Роджерс претендують на звання найкращого тренера АПЛ

Стали відомі імена 5-х наставників, які позмагаються за звання найкращого тренера Прем'єр-ліги за підсумками жовтня.

АПЛ оголосила номінантів на звання найкращого тренера жовтня. Претендентів п'ятеро – Юрген Клопп (Ліверпуль), Френк Лемпард (Челсі), Дін Сміт (Астон Вілла), Грем Поттер (Брайтон) та Брендан Роджерс (Лестер), інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не потрапив у список номінантів. Зауважимо, що Юрген Клопп вже двічі в сезоні 2019/20 ставав найкращим тренером місяця.

Ліверпуль лідирує в чемпіонаті після 10-ти турів, випереджаючи Манчестер Сіті на 6 очок.

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