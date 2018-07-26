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Клопп кумедно перервав прес-конференцію Гвардіоли

14:55 860 Читать на русском
Клопп кумедно перервав прес-конференцію Гвардіоли
Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола / Фото AFP

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола достроково завершив прес-конференцію та передав слово своєму колезі з Ліверпуля.

Ліверпуль переміг Манчестер Сіті (2:1) в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок відкрив Сане, Салах невдовзі відновив рівновагу, проте гол Мане з пенальті приніс перемогу команді Юргена Клоппа.

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Під час післяматчевої прес-конференції Хосепа Гвардіоли в зал увійшов наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

Це анітрохи не збентежило тренера Сіті, він покликав свого колегу до мікрофона, представив його журналістам і пішов

"Можливо, сюди прийде Жозе Моурінью і завершить мою прес-конференцію", – віджартувався Клопп.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 26 липня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
1 : 2
Ліверпуль
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Теги
Світ Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп Манчестер Сіті - Ліверпуль
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