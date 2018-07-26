Клопп кумедно перервав прес-конференцію Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола достроково завершив прес-конференцію та передав слово своєму колезі з Ліверпуля.

Ліверпуль переміг Манчестер Сіті (2:1) в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок відкрив Сане, Салах невдовзі відновив рівновагу, проте гол Мане з пенальті приніс перемогу команді Юргена Клоппа.

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Під час післяматчевої прес-конференції Хосепа Гвардіоли в зал увійшов наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

Це анітрохи не збентежило тренера Сіті, він покликав свого колегу до мікрофона, представив його журналістам і пішов

"Можливо, сюди прийде Жозе Моурінью і завершить мою прес-конференцію", – віджартувався Клопп.

Jurgen Klopp upstages Pep Guardiola at his own press conference pic.twitter.com/RcpOXXZrEs — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 26 липня 2018 р.

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