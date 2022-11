"Я не буду підлаштовувати свій розпорядок під матчі чемпіонату світу. Візьму собі маленьку відпустку. Коли буде час – буду дивитися, коли ні – не буду.

Клопп вибухнув через тему травм перед ЧС-2022: "Нікому немає діла до нас"

Напевно, ніколи ще перед ЧС не було стільки травм. Це катастрофа. Будь-якій притомній людині було очевидно, що турнір в Катарі в такий час – погана ідея. Але все одно пішли на це. Ніхто ніяк не відреагував.

Система ФІФА повністю засмерділася. Організація ніяк не змінюється. Прийшов тільки новий президент. Інфантіно каже, що цей чемпіонат світу буде найкращим в історії. Емм, ну вітаю", – саркастично сказав Клопп в подкасті Ball You Need Is Love.

На ЧС-2022 зіграють 7 футболістів Ліверпуля: Хендерсон і Александер-Арнольд (Англія), Аліссон і Фабінью (Бразилія), ван Дейк (Нідерланди), Конате (Франція), Нуньєс (Уругвай).

