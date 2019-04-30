Клопп: Коли граєш проти Барселони, ти точно не фаворит

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від півфінального поєдинку Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Камп Ноу – просто стадіон. Він досить великий, але це не храм футболу. Ми повинні були колись туди приїхати. Ми бачили, як важко було іншим командам, які грали там, і ось прийшла наша черга.

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Хоча ми, звичайно, сподіваємося зіграти добре. Коли виступаєш проти Барселони, ти точно не фаворит", – передає слова Юргена Клоппа DAZN.

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Нагадаємо, перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня, початок гри запланований на 22:00.