Стали відомі номінанти на отримання нагороди найкращому футболісту і тренеру сезону 2021/22 в Англійській Прем'єр-лізі.

На звання найкращого гравця АПЛ сезону 2021/22 претендують 8 футболістів, інформує офіційний сайт АПЛ.

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По двоє виконавців представляють Манчестер Сіті та Ліверпуль – Кевін де Брюйне, Жоау Канселу, Мохамед Салах і Трент Александер-Арнольд. Також у списку номінантів опинилися Джаррод Боуен (Вест Хем), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) і Хин Мін Сон (Тоттенхем).

Зауважимо відсутність у списку, зокрема, Харрі Кейна та Кріштіану Роналду.

На звання найкращого тренера АПЛ претендують 5 фахівців. Окрім прогнозованих Юргена Клоппа і Хосепа Гвардіоли, це Томас Франк (Брентфорд), Едді Хау (Ньюкасл) і Патрік Вієйра (Крістал Пелас).

Нагадаємо, за два тури до завершення чемпіонату Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль на три очки. На іншому полюсі таблиці Норвіч та Уотфорд вже вилетіли, а третього невдаху визначать Лідс, Бернлі та Евертон.

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