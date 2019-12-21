Клопп: Гвардіола набагато кращий за мене, як людина

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про відмінності між ним та наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"Те, що він робить зі своєю командою, неймовірно. Мені дуже подобається дивитися на те, як вони грають. Пеп і я – різні, тому наші команди відображають наш характер. Він набагато кращий за мене, як людина. Він джентльмен, а я такий, як виглядаю на боковій лінії. Можливо, трохи активніший.

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Ми поважаємо один одного, але на полі ми хочемо перемогти, це нормально. В кінці сезонів в більшості випадків він перемагав. У Німеччині так було завжди і в Англії досить часто. Але я легко можу з цим змиритися, тому що у мене немає проблем з тим, щоб бути другим навіть коли я хочу бути першим", – цитує Клоппа Sky Sports.

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