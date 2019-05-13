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Клопп: Головні бомбардири чемпіонату – це мої гравці

13 травня 14:36 1172 Читать на русском
Клопп: Головні бомбардири чемпіонату – це мої гравці
Юрген Клопп / Reuters

Тренер Ліверпуля Юрген Клопп зауважив цікаву особливість на вершині списку найкращих снайперів АПЛ.

Керманич "червоних" поділився думками щодо гонки бомбардирів в англійській Прем'єр-лізі.

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Лідерами стали Садьйо Мане, Мохамед Салах і П'єр-Емерік Обамеянг, які забили по 22 голи.

"У нас дві "Золоті бутси"... Що, ще й Обамеянг забив? Забив два?! Ух, три "бутси" – і все виграли мої гравці!", – здивувався німець у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, саме Клопп підписав Обамеянга в дортмундську Боруссію в 2013 році. Тепер габонець підкорює нові вершини у складі лондонського Арсенала.

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Теги
Англія П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Юрген Клопп Юрген Клопп АПЛ Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане
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