Клопп: Головні бомбардири чемпіонату – це мої гравці

Тренер Ліверпуля Юрген Клопп зауважив цікаву особливість на вершині списку найкращих снайперів АПЛ.

Керманич "червоних" поділився думками щодо гонки бомбардирів в англійській Прем'єр-лізі.

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Лідерами стали Садьйо Мане, Мохамед Салах і П'єр-Емерік Обамеянг, які забили по 22 голи.

"У нас дві "Золоті бутси"... Що, ще й Обамеянг забив? Забив два?! Ух, три "бутси" – і все виграли мої гравці!", – здивувався німець у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, саме Клопп підписав Обамеянга в дортмундську Боруссію в 2013 році. Тепер габонець підкорює нові вершини у складі лондонського Арсенала.

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