Клопп: ФІФА, УЄФА та АПЛ думають про свої гаманці, а не футболістів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловив незадоволення через занадто жорсткий графік.

"FA хоче проводити Кубок ліги, EFL – Кубок Англії, але ніхто не хоче сісти і обговорити. Потім, окрім усього іншого, УЄФА створює Лігу націй, щоб дати хлопцям, які вже дуже зайняті, ще кілька інтенсивних матчів.

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А потім ми дивуємося, чому найкращі гравці світу не можуть виступати на вищому рівні так довго, як нам цього хотілося б, або отримують серйозні травми. Люди кажуть, що потрібно мати великий склад, але футбол не призначений для великих складів.

На даний момент існує дисбаланс між кількістю футболістів в команді і кількістю матчів, між паузами, які потрібні, і тим, що вони отримують на ділі. Якщо ти гравець збірної і виступаєш у всіх великих міжнародних турнірах, у тебе є два тижні відпочинку в році.

Два тижні для Мане, Салаха, Хендерсона – у всіх них по два тижня в році. Паралельно існує ще й тиск, ми ж не можемо сказати: "Цей матч не важливий". Можна знайти кілька можливих виходів, але не було ні дня, коли ФІФА, УЄФА, АПЛ, EFL та інші ліги подумали не про свої гаманці, а про гравців", – поділився Клопп в коментарі TheGuardian.

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