toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ БЄСЄДІН

Клопп емоційно відреагував на тріумф Ліверпуля на клубному чемпіонаті світу

10:01 395 Читать на русском
Клопп емоційно відреагував на тріумф Ліверпуля на клубному чемпіонаті світу
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував черговий трофей своєї команди.

99’ Роберто Фірміно
 
99’ Роберто Фірміно

"Неймовірний вечір для нас, для клубу і для всіх, хто з нами. У нас досить складний період, але в кожному матчі хлопці показують бажання перемагати.

Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно

У цей вечір ми не могли зробити більше. Виграти клубний чемпіонат світу вперше – неймовірне почуття. Я так пишаюся хлопцями.

Ми показали чудовий виступ в дуже складному матчі проти хорошого суперника. Ми створили багато хороших моментів, я дуже щасливий. Думаю, ми заслужили перемогу, ми були кращими як команда", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, у фіналі клубного ЧС Ліверпуль переміг бразильський Фламенго (1:0) завдяки голу Фірміно вже у овертаймі.

Ліверпуль – Фламенго: перемога мерсисайдців на класі, Фірміно "робить" чемпіонство світу та потенційна зірка з Бразилії

blog_ava
Лєвандовскі прооперували після матчу з Вольфсбургом
08:27
685
Теги
Світ Головне Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Клубний чемпіонат світу Клубний чемпіонат світу Ліверпуль - Фламенго Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
Аталанта
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук