Клопп емоційно відреагував на тріумф Ліверпуля на клубному чемпіонаті світу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував черговий трофей своєї команди.

"Неймовірний вечір для нас, для клубу і для всіх, хто з нами. У нас досить складний період, але в кожному матчі хлопці показують бажання перемагати.

Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно

У цей вечір ми не могли зробити більше. Виграти клубний чемпіонат світу вперше – неймовірне почуття. Я так пишаюся хлопцями.

Ми показали чудовий виступ в дуже складному матчі проти хорошого суперника. Ми створили багато хороших моментів, я дуже щасливий. Думаю, ми заслужили перемогу, ми були кращими як команда", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, у фіналі клубного ЧС Ліверпуль переміг бразильський Фламенго (1:0) завдяки голу Фірміно вже у овертаймі.

Ліверпуль – Фламенго: перемога мерсисайдців на класі, Фірміно "робить" чемпіонство світу та потенційна зірка з Бразилії