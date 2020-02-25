toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Клопп: Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться, але Ліверпуль зробив це

08:55 156 Читать на русском
Клопп: Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться, але Ліверпуль зробив це
Юрген Клопп / Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після матчу 27-го туру АПЛ проти Вест Хема (3:2).

9’ Джорджініо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане
 
Ісса Діоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджініо Вейналдум
12’ Ісса Діоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане

"Мені сподобалося, як ми почали гру. Ми забили хороший перший гол. Однак нам слід покращувати гру на підбираннях. Ми мали проблеми в цій ситуації, це було Вест Хему на руку. Вони збирали підбирання після ударів від воріт і цим створювали для нас труднощі.

Ліверпуль – Вест Хем – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Фінал Ліги чемпіонів дуже допоміг нам зрозуміти, що ми здатні не зупинятися. Тоді я говорив, що це був найгірший фінал, в якому я грав, але ми виграли! В той сезон ми навчилися робити правильні речі. Це було давно. Ми повинні були працювати над цим.

Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться. Але ми зробили це, і я не можу повірити, що це сталося, чесно кажучи. Ви бачите, як грає Ман Сіті, і це команда, яка може виграти всі свої наступні матчі. Ми повинні продовжувати вигравати", – цитує Клоппа BBC.

Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко не потрапив навіть у заявку

Додамо, що перемога над Вест Хемом стала для Ліверпуля 18-ю поспіль в поточному сезоні. Мерсисайдці за цим показником повторили рекорд топ-4 англійських ліг, встановлений Манчестер Сіті в 2017 році.

blog_ava
Гравець Херенвена влучним ударом здійснив переполох у буфеті стадіону – відео дня
07:30
611
Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Вест Хем Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
54
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук