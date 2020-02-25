Клопп: Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться, але Ліверпуль зробив це

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після матчу 27-го туру АПЛ проти Вест Хема (3:2).

"Мені сподобалося, як ми почали гру. Ми забили хороший перший гол. Однак нам слід покращувати гру на підбираннях. Ми мали проблеми в цій ситуації, це було Вест Хему на руку. Вони збирали підбирання після ударів від воріт і цим створювали для нас труднощі.

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Фінал Ліги чемпіонів дуже допоміг нам зрозуміти, що ми здатні не зупинятися. Тоді я говорив, що це був найгірший фінал, в якому я грав, але ми виграли! В той сезон ми навчилися робити правильні речі. Це було давно. Ми повинні були працювати над цим.

Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться. Але ми зробили це, і я не можу повірити, що це сталося, чесно кажучи. Ви бачите, як грає Ман Сіті, і це команда, яка може виграти всі свої наступні матчі. Ми повинні продовжувати вигравати", – цитує Клоппа BBC.

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Додамо, що перемога над Вест Хемом стала для Ліверпуля 18-ю поспіль в поточному сезоні. Мерсисайдці за цим показником повторили рекорд топ-4 англійських ліг, встановлений Манчестер Сіті в 2017 році.