Клопп дізнався свій вирок після сварки з арбітром – тренер Ліверпуля отримав дискваліфікацію
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поплатився за свою нестриманість під час матчу проти Тоттенхема.
Наставника мерсисайдців оштрафували за критику на адресу судді Пола Тірні після зустрічі зі "шпорами". В інтерв'ю після гри Ліверпуля 30 квітня німецький тренер відзначив упередженість арбітра та висловив невдоволення його коментарями під час матчу.
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Як передає Sky Sports, Юргена Клоппа дискваліфікували на два матчі, один з яких умовно. Також він має заплатити штраф у розмірі 75 тисяч фунтів.
Ліверпулю залишилося зіграти дві гри – з Астон Віллою та Саутгемптоном. Наразі мерсисайдці борються з Манчестер Юнайтед за четверту сходинку у турнірній таблиці. Ліверпуль відстає від "червоних дияволів" на одне очко, але суперник має гру в запасі.
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