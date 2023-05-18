Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поплатився за свою нестриманість під час матчу проти Тоттенхема.

Наставника мерсисайдців оштрафували за критику на адресу судді Пола Тірні після зустрічі зі "шпорами". В інтерв'ю після гри Ліверпуля 30 квітня німецький тренер відзначив упередженість арбітра та висловив невдоволення його коментарями під час матчу.

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Як передає Sky Sports, Юргена Клоппа дискваліфікували на два матчі, один з яких умовно. Також він має заплатити штраф у розмірі 75 тисяч фунтів.

Ліверпулю залишилося зіграти дві гри – з Астон Віллою та Саутгемптоном. Наразі мерсисайдці борються з Манчестер Юнайтед за четверту сходинку у турнірній таблиці. Ліверпуль відстає від "червоних дияволів" на одне очко, але суперник має гру в запасі.

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