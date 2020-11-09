Клопп через травму втратив ще одного оборонця Ліверпуля
Оборонець англійського Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не допоможе мерсисайдцям у найближчих матчах чемпіонату та Ліги чемпіонів.
Фулбек через ушкодження вилетів орієнтовно на 4 тижні, повідомляє talkSPORT.
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Александер-Арнольд зазнав м'язової травми в поєдинку проти Манчестер Сіті напередодні. Оборонець не тільки пропустить 3 матчі збірної Англії, а й ризикує не зіграти проти Лестера, Брайтона та Вулвз у чемпіонаті та проти Аталанти й Аякса в рамках групового етапу ЛЧ. У лазареті "червоних" Александер-Арнольд складе компанію колегам за амплуа – Вірджилу ван Дейку та номінальному хавбеку Фабінью, який підміняв нідерландця в центрі оборони. Окрім того, щойно залікував травму ще один оборонець – Жоель Матіп.
До слова, в нинішньому сезоні Трент Александер-Арнольд провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі.
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