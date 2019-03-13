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Клопп: Будуть моменти, коли Ліверпуль зможе домінувати проти Баварії

11:31 132 Читать на русском
Клопп: Будуть моменти, коли Ліверпуль зможе домінувати проти Баварії
Юрген Клопп / BBC Sport

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Це випробування. Нам потрібен ритм і треба робити правильні речі в особливі моменти.

Баварія – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія, як усім відомо, команда світового класу. Треба бути хоробрими і грати в свій найкращий футбол, що ми і плануємо зробити.

Будуть моменти, коли ми зможемо домінувати. Можливо, Баварія буде робити це більше, але ми можемо використати обидві ситуації, усе залежить від балансу", – цитує Клоппа Sky Sports.

Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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