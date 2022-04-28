Казкова співпраця Ліверпуля і Юргена Клоппа може виявитися більш тривалою, ніж очікувалось.

Клуб готується до переговорів з німцем щодо продовження контракту, стверджує Goal.

Клопп обережно оцінив рекордну перемогу над Вільяреалом у Лізі чемпіонів

Чинна угода розрахована до літа 2024 року, і Клопп не раз обіцяв, що тоді покине Енфілд та трохи відпочине. Втім, нинішній сезон надихає сторони відкласти прощання щонайменше до 2026 року. Вчора один з керівників Ліверпуля дивився матч проти Вільяреала у компанії агента Марка Косіке, який представляє інтереси зіркового тренера. Ймовірно, вони вже обговорювали умови нового контракту для Клоппа.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року, тобто з'явився шанс зустріти ювілей на Енфілді. Разом з "червоними" Клопп вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок ліги, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів