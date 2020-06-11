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Клопп блокував трансфер зірки Шахтаря в Ліверпуль – донеччани просили "божевільну" суму

15:00 385 Читать на русском
Клопп блокував трансфер зірки Шахтаря в Ліверпуль – донеччани просили "божевільну" суму
Юрген Клопп / Reuters

Екс-хавбек Шахтаря Алекс Тейшейра свого часу мав усі шанси опинитися в Ліверпулі.

Ліверпуль був близький до придбання бразильця у 2016 році, повідомляє Daily Star з посиланням на журналіста Джеймса Пірса.

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Юрген Клопп саме очолив "червоних", коли клуб майже домовився з Шахтарем щодо Тейшейри. Втім, німець особисто заблокував трансфер в останній момент. Клоппу здалася "божевільною" сума у 24,5 млн фунтів, яку вимагали донеччани за свою зірку.

Зазначимо, що Шахтар зміг продати Тейшейру навіть вдвічі дорожче – китайський Цзянсу Сунін заплатив "гірникам" 50 млн євро.

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