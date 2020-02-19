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"Боявся, що гравці Атлетіко впадуть від подиху Мане": Клопп незадоволений суддівством у програному матчі

11:06 3240 Читать на русском
"Боявся, що гравці Атлетіко впадуть від подиху Мане": Клопп незадоволений суддівством у програному матчі
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував своє рішення замінити Садьйо Мане та пояснив, за що отримав жовту картку від арбітра у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

4’ Сауль Ньїгес
 
4’ Сауль Ньїгес

"Чому замінив Мане? На нього розпочали справжнє полювання. Це було очевидно. Вони робили все, аби він отримав жовту картку. І це до перерви. Я боявся, що хтось з гравців Атлетіко впаде від подиху Мане.

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Суддя повинен бути дуже сильним для роботи у такій атмосфері. У перші півгодини троє їхніх гравців безпричинно падали на газон. Безумовно, арбітр міг трохи краще відчувати дух гри. Я не дуже задоволений деякими його рішеннями.

Моя жовта? Так, я кричав дещо у його бік, але не ображав. До слова, перед голом був аут на нашу користь. Я впевнений у цьому. Хоча це не допомагає заспокоюватися. Всі ми люди, всі помиляємося", – цитує Клоппа ВT Sport.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Атлетіко - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане
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