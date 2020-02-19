"Боявся, що гравці Атлетіко впадуть від подиху Мане": Клопп незадоволений суддівством у програному матчі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував своє рішення замінити Садьйо Мане та пояснив, за що отримав жовту картку від арбітра у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"Чому замінив Мане? На нього розпочали справжнє полювання. Це було очевидно. Вони робили все, аби він отримав жовту картку. І це до перерви. Я боявся, що хтось з гравців Атлетіко впаде від подиху Мане.

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Суддя повинен бути дуже сильним для роботи у такій атмосфері. У перші півгодини троє їхніх гравців безпричинно падали на газон. Безумовно, арбітр міг трохи краще відчувати дух гри. Я не дуже задоволений деякими його рішеннями.

Моя жовта? Так, я кричав дещо у його бік, але не ображав. До слова, перед голом був аут на нашу користь. Я впевнений у цьому. Хоча це не допомагає заспокоюватися. Всі ми люди, всі помиляємося", – цитує Клоппа ВT Sport.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

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