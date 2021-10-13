"Трент Александер-Арнольд і Діогу Жота почуваються чудово. Схоже, з ними все буде добре. Вже завтра вони тренуватимуться з командою у звичайному режимі. Такий у нас план.

Ліверпуль накинув оком на зірочку збірної Бельгії

Тьяго Алькантарі буде потрібно трохи більше часу, скоріш за все. Напередодні він із командою не займався, це поганий знак, якщо говорити про шанси вийти у стартовому складі", – цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Нагадаємо, протистояння з Уотфордом заплановане на 16 жовтня. Далі у Ліверпуля два вкрай непрості опоненти – Атлетіко в Лізі чемпіонів та Манчестер Юнайтед в АПЛ 19-го та 24-го числа відповідно.

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