За нагороду поборються Юрген Клопп (Ліверпуль), Карло Анчелотті (Евертон), Брендан Роджерс (Лестер) та Дін Сміт (Астон Вілла), інформує Twitter АПЛ.

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Саме ці тренери ідеально розпочали чемпіонат, тобто не втратили жодного очка в стартових турах. Щоправда, Астон Вілла зіграла на один матч менше і здобула лише 6 пунктів.

Нагадаємо, що в найближчі вихідні відбудеться 4 тур АПЛ, після якого буде двотижнева перерва на збірні.

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