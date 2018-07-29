Клопп: У нас немає необхідності купувати захисника

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що не варто очікувати цього літа нових оборонців у складі "червоних".

"Цього літа ми не будемо купувати захисників. В цьому немає потреби.

Джо Гомес, який діє в центрі захисту, поєднує в собі багато якостей, яких ви не знайдете на трансферному ринку.

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Вважаю, що на сьогоднішній день Ліверпулю не потрібно купувати футболістів в оборону.

Проте до закриття трансферного вікна залишилося 12 днів, Багато що може трапитися. Зараз я не бачу необхідності в цьому, однак, завтра моя відповідь може змінитись", – цитує Клоппа Sky Sports.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Ліверпуль зацікавлений у придбанні екс-захисника Динамо Домагоя Віди.

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