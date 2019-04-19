Клопп – про трофейні амбіції Ліверпуля: Ми не втомилися

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про стан команди напередодні вирішальних матчів в АПЛ і Лізі чемпіонів.

"Ми не втомилися. Зараз настає вирішальний етап сезону. Добре, що команда до цього часу продовжує виступати у двох турнірах. Ми все ще в Лізі чемпіонів і чемпіонській гонитві в Англії.

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Жодна гра невиграна до стартового свистка. Всі чомусь багато думають про Барселону, але перед Барселоною ще є Кардіфф і Хаддерсфілд. Ці матчі мають таке ж значення для нас, як і інші ігри", – цитує Клоппа Daily Mail.

Після 34 турів Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ з 85 очками в активі, на два пункти випереджаючи Манчестер Сіті. У "містян" при цьому є гра в запасі.

У Лізі чемпіонів мерсисайдці зіграють у півфіналі, суперником підопічних Клоппа стане каталонська Барселона.

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