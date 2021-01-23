"Нічого не змінилося. Вибачте, але це коротка відповідь! Я не п'ятирічна дитина і не почну плакати, якщо не отримаю бажаного. Якщо чесно, я більшу частину свого життя не отримував бажаного!

Клопп знайшов вирішення проблем Ліверпуля

Я несу відповідальність за багато що в цьому клубі, але є люди, які відповідальні за нього загалом, і я не можу вирішувати за них. Я знаю, що вони з нами, я знаю, що вони хочуть підтримати нас і роблять це.

Зараз ми розмовляємо про центрального захисника. Так, це допомогло б, 100 відсотків. Але чи станемо ми більше забивати після покупки центрального захисника? Не впевнений. Чи зробить це нас стабільнішими в якихось моментах? Можливо так.

Але справа не в цьому. Ми не говорили про це упродовж трансферного вікна, тому що це звучало б, як виправдання, а нам це не потрібно. Ми повинні поліпшити гру в обороні з уже наявними футболістами, а не сидіти і засмучуватися через якісь рішення. Я цього не роблю.

Звичайно, ми знаємо, що зробили б, перебуваючи в ідеальному світі, але цей світ не можна назвати ідеальним. Це так не тільки для нас. Ми повинні впоратися з ситуацією. Центральний захисник не виграв би нам матч з Бернлі (Ліверпуль програв 0:1 – прим.), тому не варто говорити про це. Я знаю, що такі розмови – це добре для журналістів, але для мене це не так важливо", – цитує Клоппа Goal.

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