"Ніколи так не пишався командою, як сьогодні. Я ніколи не бачив гри з такими несправедливими та божевільними рішеннями. У моменті з голом Діаса не було офсайду. Це не офсайд, вони неправильно провели лінію. Із цим дуже важко змиритися.

Тоттенхем – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу з двома червоними і скасованим м'ячем Діаса

Фол Джонса на червону картку має інакший вигляд у сповільненому відео. Він на повній швидкості влучив у м'яч та вдарив крізь нього. Жота не мав отримати першу жовту картку, а потім він отримав другу. Важко захищатися із вісьмома польовими гравцями", – сказав Клопп в ефірі Sky Sports.

Зауважимо, що головний суддя зустрічі Саймон Хупер вилучив двох гравців Ліверпуля, а також не зарахував чистий гол мерсисайдців. Асоціація арбітрів вже визнала помилку, але для команди Юргена Клоппа це вже не має жодного значення.

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним