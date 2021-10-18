"Чи може Салах здобути "Золотий м'яч"? Я поняття не маю, як саме виграють "Золотий м'яч". Якщо справа у грі в фіналі Ліги чемпіонів, найбільшій кількості голів, то це буде складно.

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Але якщо справа в його грі в останні 2 роки, то, на мій погляд, у нього є шанс, але я не беру участь в голосуванні. Чи отримає він нарешті визнання? Усередині країни він завжди її отримує, за її межами – не знаю", – цитує Клоппа Football-Italia.

До слова, Салах провів 10 поєдинків у поточному сезоні у складі Ліверпуля, у яких забив 10 голів та віддав 4 асисти.

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