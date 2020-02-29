Клопп – про провал у матчі з Уотфордом: Якщо ти програв – будь чоловіком

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підсумував виступ своєї команди в матчі 28 туру АПЛ проти Уотфорда (0:3).

"Вони зробили саме те, що хотіли, а ми – ні. Так працює футбол. Перший тайм був важким, багато біганини. Ми контролювали м'яч, але не могли знайти простір, не могли організувати моменти проти такої злагодженої оборони.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Ви повинні прийняти це, все не так просто, але це доказ того, що ми зробили недостатньо сьогодні ввечері. Це завжди дуже складно. Ви повинні боротися. Ми програли 3:0, але ми віддавалися до кінця, не було дурних ситуацій, коли хтось нервував і намагався вдарити суперника.

Якщо ти виграєш – все добре, якщо ти програв – постарайся сприйняти все правильно і будь чоловіком", – цитує Клоппа ВВС.

Поразка не дозволить Ліверпулю оформити "золотий сезон" в АПЛ, однак позиції "червоних" у боротьбі за чемпіонство залишаються надійними – Манчестер Сіті відстає на 22 очки.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті