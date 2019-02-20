Клопп – про нічию з Баварією: Ми можемо та повинні грати краще

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию у матчі проти Баварії.

"Я не на сьомому небі, але я повністю згоден з результатом. Ми ускладнювали собі життя з останнім пасом – було приблизно 10 або 12 багатообіцяючих ситуацій, які зіпсувались. Ми можемо грати краще. Ми повинні грати краще.

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У першому таймі у нас були гарні шанси. Я не пам'ятаю жодного шансу ні для однієї з команд у другому таймі. З цієї точки зору це була не ніч Ліги чемпіонів.

Якби Баварія була сповнена впевненості в собі, у нас могло б бути більше простору. Обидві пари центральних захисників багато володіли м'ячем і перекочували його один одному без просування.

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Не так багато всього сталося. У нас були свої моменти, і тоді ми повинні були забивати. Це була напружена гра для обох команд, але це був не той матч, який ми запам'ятаємо на 20 років", – цитує Клоппа BBC.