"Я бачив багато хороших речей, єдине, що я не бачу - результат. Ми повинні були забити. Ми поспішали в деяких моментах, але мені дуже сподобалася інтенсивність гри і початок гри. Кожен бачив те, що ми хотіли, наш контрпресинг командою був хороший.

Зінченко залишився лідером АПЛ: відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

Я не пам'ятаю такої домінуючої гри проти МЮ – навіть при 7-0. Зараз 0-0. Вони, мабуть, почуваються трохи краще за нас. Але ми приймаємо це і продовжуємо.

Я очікував такої гри. Якщо ми будемо грати так, протилежній команді буде важко вирватися зі своєї половини, а те, як Юнайтед захищається, було з великою пристрастю. Якщо ви забиваєте, це змінює динаміку гри, і вони трохи відкриваються та ризикують більше. Але нічого не змінилося, вони кинули все, і це 0-0", – цитує Клоппа BBC.

МЮ вистояв нічию з Ліверпулем – дух Сульшера, 34 марні удари Салаха і Ко, Клопп втрачає лідерство АПЛ