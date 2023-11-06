"Гол Луїса Діаса – чудовий момент, але це не змінює ситуації. Найважливіше, щоб його батька звільнили. Це чудово, що він хотів бути тут. Це все, для нас це суперважливий гол, для нього дуже важливий і емоційний, але це все.

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Він завжди може зіграти важливу роль. Коли він на полі, він завжди займається особливими справами. Ми знали, що він буде загрозою, але ми не знали, як довго він буде грати, тому що він провів лише кілька тренувань з командою. Але це не найважливіша частина сьогоднішнього дня. Він забив гол, але нам потрібно побачити деякі покращення в Колумбії. Вийшов чудовий епізод у грі з невеликою кількістю яскравих моментів, Луїс вийшов і забив гол. Це справді чудово.

Ми повинні були зіграти краще. Повага Лутону. У нас були свої моменти, але не було достатньо спокійно, щоб завершити їх.Коли ти програєш з рахунком 0:1 і зрівнюєш його - це результат, який тобі більше подобається. Але до гри я б так не думав. Це результат, якого заслужили обидві команди. Ми грали без контрпресингу в першому таймі, що я майже сприймаю особисто, і я сказав про це хлопцям. Я не пам’ятаю багато моментів, коли ми відбивали м’яч, і це не круто.

Вдячні Лутону і тому, як вони захищалися, як вони налаштувалися, але в основному все залежало від нас. У нас було багато шансів, і ми повинні були мати набагато більше.Це складне завдання – залишатися повністю зосередженими. Дивлячись на гру, я думаю, що ми не заслуговували більше, ніж очко. Ми могли виграти гру з тими моментами, які у нас були, але тепер, дивлячись на це, я думаю, що ми заслужили очко. Я був здивований моєю жовтою карткою. Я заслужив багато карток у своєму житті, але цю я не знаю, за що", – сказав Клопп в коментарі BBC.

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