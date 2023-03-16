"Якщо хочеш пройти далі, грати потрібно самовіддано – у нас цього не вийшло. Пройшов той, хто мав пройти, а ми маємо це визнати.

Переможний гол Бензема у відеоогляді матчу Реал – Ліверпуль – 1:0

Реал контролював перебіг гри. Це зовсім не те, чого ми хотіли, проте отримали саме це. Потрібні гольові моменти. У грі, яку ми побачили, Реал був сильнішим. Він був кращим у трьох із чотирьох сумарно зіграних таймів. Навіть якби ми грали вдома, то за такої гри теж, найімовірніше, вилетіли б.

Ми готувалися провести гру особливо, але не змогли показати цього на полі. Ніхто не замислиться про те, як це Ліверпуль не пройшов далі. Все так, як є, і нам залишається лише прийняти це", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів Ліверпуль програв Реалу з рахунком 2:6 і вилетів з подальшого розіграшу Ліги чемпіонів.

Реал вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши Ліверпуль у матчі-відповіді